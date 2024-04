Outfits unseres ESC-Stars: Wir müssen über diese Jacke reden, Kaleen!

Madrid, London, Amsterdam, Stockholm: Schon Wochen, bevor der Eurovision Song Contest (ESC) im Mai über die Bühne geht, sind die Künstlerinnen und Künstler in ganz Europa unterwegs, um für sich und ihren Beitrag die Werbetrommel zu rühren. Bei den sogenannten Pre-Partys kommen die ESC-Stars zusammen und lassen sich auf der Bühne von den Fans feiern.

Auch Österreichs Song-Contest-Starterin, die aus Oberösterreich stammende Sängerin Kaleen, legt aktuell für ihre internationalen Auftritte viele Kilometer zurück. Die 29-Jährige, die in Malmö mit ihrem Lied "We will rave" im zweiten ESC-Halbfinale am 9. Mai antritt, hinterlässt dabei nicht nur mit ihrer Techno-Hymne bleibenden Eindruck. Auch die Outfits, die Kaleen bisher bei den Partys trug, lieferten Gesprächsstoff.

Kaleens Riesen-Jacke

In Amsterdam trug die Sängerin und Tänzerin zuletzt eine grüne Jacke im Military-Stil mit übergroßen, fast bodenlangen Ärmeln - und erhielt in den sozialen Netzwerken viele Reaktionen darauf. "Die Jacke ist mega! Liebs!" oder "So sehen bei mir alle Ärmel aus, wenn ich mit meiner Größe von 1,53 Metern etwas kaufen möchte", schrieben User auf Instagram.

Dieser Instagram-Reel ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ähnlich auffällig präsentierte sich die Oberösterreicherin beim ESC-Event in London - mit einem Outfit der Schweizer Modemarke "donovan studio". Als "Queen of Fashion" wurde sie dafür von den Fans bezeichnet.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

BH-Träger riss

Eine Outfit-Panne passierte der 29-Jährigen allerdings auf der Bühne der "London Eurovision Party": Während der Nummer riss ein Träger ihres Glitzer-BHs und Kaleen stand beinahe oben-ohne vor den Fans. "Ich habe wohl etwas zu heftig geraved", schrieb sie im Anschluss in Anspielung auf ihren Songtitel.

Dieser Instagram-Reel ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Barbie-Girl

Barbie-Vibes ließ unser ESC-Star bei ihrem Auftritt in Madrid aufkommen. Das pinke Ensemble schneiderte ihr Stardesignerin Marina Hoermanseder auf den Leib.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Quiz: Wie gut kennen Sie Kaleen?

Wie gut kennen Sie die aus Oberösterreich stammende Newcomerin? Finden Sie es mit unseren 15 Fragen heraus:

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper