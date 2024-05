Fesch und fast faltenfrei: Die Stars in Cannes

Heidi Klum in einer Traumrobe auf dem Roten Teppich in Cannes

Die Filmfestspiele von Cannes gelten als eines der glamourösesten Festivals der Welt. Alljährlich treffen sich die Stars der Branche an der französischen Côte d’Azur und zeigen sich in atemberaubenden Roben auf dem roten Teppich. Heuer gab es bisher viel Gold und Glitzer zu sehen – und besonders gewagte Ausschnitte.

Elegant und extravagant präsentierte sich US-Schauspielerin Demi Moore in einem Haute-Couture-Kleid von Schiaparelli. Nach mehreren kleineren Rollen feiert die 61-Jährige mit dem Body-Horrorfilm „The Substance“ ein Kino-Comeback. Darin verkörpert sie eine Frau, die versucht, eine jüngere Version ihrer selbst zu werden. Auch im echten Leben wird Moore ein übertriebener Hang zur Jugendlichkeit nachgesagt. Das Ergebnis spricht allerdings für sich: Moore sah „sensationell aus“, urteilten die Modemagazine.

Schönheitsgeheimnisse

Auch Carla Bruni, Ehefrau des französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy (67), Uma Thurman, Eva Longoria oder Salma Hayek schienen keinen Tag gealtert zu sein.

Gefragt nach ihrem Schönheitsgeheimnis, verriet Hayek (57), dass sie statt teurer Produkte simples Rosenwasser verwendet und meditiert. Ihre Kollegin Uma Thurman (54) soll sich bereits vor zehn Jahren operativ verjüngen lassen haben. Offenbar mit Erfolg, wie die Bilder aus Cannes zeigen.

Sängerin Carla Bruni (56), die zuletzt für ihre erstarrte Botox-Mimik kritisiert wurde, sah wieder natürlich und attraktiv aus. Ihr Geheimnis verriet sie allerdings nicht.

US-Schauspielerin Eva Longoria (49) betonte, dass ihre Schönheit vor allem von innen komme. „Ich nehme mir die Zeit zu lesen, zu trainieren, mich gesund zu ernähren und meine Haut zu pflegen“, sagte sie. Zudem gehe sie nie ohne Sonnenschutz aus dem Haus.

Richard Gere („Pretty Woman“) hat offenbar eine andere Form von Jungbrunnen gefunden. Der US-Schauspieler (71) zeigte sich ganz verliebt mit seiner jüngeren Ehefrau, der spanischen PR-Beraterin Alejandra Silva (41) auf dem roten Teppich.

22 Filme nehmen heuer am Wettbewerb in Cannes teil, am Samstag wird der Gewinner mit der „Goldenen Palme“ ausgezeichnet.

