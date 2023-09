Dinner mit Hugh Grant: Das machen Charles und Camilla in Paris

Mit einer feierlichen Empfangszeremonie und militärischen Ehren ist das britische Königspaar zum Staatsbesuch in Frankreich begrüßt worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfing Charles III. und Camilla am Mittwoch am Pariser Triumphbogen, britische und französische Flieger zeichneten die Landesfarben der Nachbarstaaten in den Pariser Himmel. Nach der Zeremonie fuhren Charles und Macron im offenen Wagen über die Prachtmeile Champs-Élysées und grüßten die Zuschauer.

Bild: YOAN VALAT (POOL)

Drei Tage in Frankreich

Am Abend wartete im pompösen Schloss Versailles ein Staatsbankett auf den hohen Besuch. Der dreitägige Staatsbesuch des britischen Königspaars soll dem Palast zufolge die Beziehung Großbritanniens zu Frankreich feiern. Geteilte Geschichte, Kultur und Werte sollen demnach betont werden. Der französische Präsidentenpalast wertet die Visite als Zeichen der starken Bindung zwischen Frankreich und Großbritannien.

Brigitte Macron (70) und Königin Camilla (76) Bild: CHRIS JACKSON (POOL)

"Eure Majestät, willkommen"

Das Königspaar hatte noch vor ihrer Ankunft in Paris auf Twitter (X) geschrieben, dass sie sich auf ihren Aufenthalt in Paris und Bordeaux freuten. Als König sei es der erste Staatsbesuch in Frankreich - "ein Land, für das wir beide größte Liebe und Bewunderung haben".

Auch Macron schickte schon im Voraus Willkommensgrüße via Twitter: "Sie waren als Prinz zu Besuch, Sie kommen als König zurück. Eure Majestät, willkommen", postete er samt einem Video mit Bildern von früheren Besuchen von Charles in Frankreich. Bei der Ankunft des Königspaars am Pariser Flughafen Orly empfing Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne die Royals mit ausgerolltem rotem Teppich.

Bild: CHRIS JACKSON (POOL)

Hummer-Essen mit Hugh Grant

Macron und König Charles III. wollen sich bei dem Besuch auch über aktuelle Themen austauschen. Neben den britisch-französischen Beziehungen soll es in einem Gespräch der beiden um die Lage im Sahel und in der Ukraine gehen. Ebenso wollen sie über Klima und Biodiversität sprechen, hieß es aus Paris.

Für den Abend plante Macron mit seiner Gattin Brigitte dann ein feierliches Staatsbankett im schicken Schloss Versailles vor den Toren von Paris. Zu dem Diner sind auch mehr als 150 Gäste geladen, darunter Charlotte Gainsbourg, Emma Mackey, Ken Follet, Mick Jagger und Hugh Grant, wie französische Medien berichteten. Auf der Speisekarte standen demnach unter anderem blauer Hummer, Steinpilzgratin und Rosenmacarongebäck.

Deutschland als erstes Ziel

Der bereits für März geplante Besuch von Charles und Camilla war wegen der schweren Proteste gegen Macrons Pensionsreform in Frankreich kurzfristig verschoben worden. Es wäre der erste Staatsbesuch von König Charles gewesen. Mit der Absage rückte Deutschland zum ersten Ziel des Königs nach seiner Thronbesteigung auf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron

Hugh Grant Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.