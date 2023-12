Céline Dion kann ihre Muskeln nicht mehr bewegen

Vor wenigen Monaten schockte die kanadische Sängerin Céline Dion (55) ihre Fans mit der Nachricht, dass sie unter einer schweren neurologischen Störung leidet. Wegen des sogenannten Stiff-Person-Syndroms sah sich die kanadische Sängerin gezwungen, ihre "Courage"-Welttournee abzusagen. Bereits im Vorjahr hatte die 55-Jährige verraten, dass die Störung "jeden Aspekt" ihres täglichen Lebens betreffe.

Damals erklärte sie auf Social Media, dass sie wegen "schwerer und anhaltender Muskelkämpfe" Schwierigkeiten beim Gehen habe. Außerdem würde die Krankheit es ihr nicht erlauben, ihrer Leidenschaft nachzugehen: dem Singen. Jetzt gab Céline Dions ältere Schwester Claudette (74) ein beunruhigendes Gesundheits-Update, als sie mit dem kanadischen TV-Programm "7 jours" sprach.

"Celine hat Kontrolle über ihre Muskeln verloren"

Erst im September offenbarte Claudette gegenüber dem US-Magazin "Hello!", dass Schwester Céline alles dafür tue, "um wieder gesund zu werden". "Sie ist eine starke Frau", so Claudette weiter. Nun schlug die 74-Jährige deutlich negativere Töne an, als sie gegenüber "7 jours" zugab, dass Céline Dion die Kontrolle über ihre Muskeln verloren habe. Demnach würde es eine ganze Weile dauern, bis sie wieder eine Bühne betreten könne, das berichtet "Die Bunte".

Claudette führte im Gespräch mit "7 jours" fort, dass ihr Herz gebrochen sei, da ihre Schwester stets diszipliniert war. Jetzt zu sehen, wie ihr hart erarbeiteter Erfolg in Gefahr ist, sei besonders schwer zu akzeptieren. Vielleicht gerade deshalb soll es laut Claudette Dion nach wie vor Célines größter Wunsch sein, wieder auf die Bühne zurückzukehren. In welcher Form und vor allem wann das möglich sein wird, das weiß jedoch zum aktuellen Zeitpunkt niemand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper