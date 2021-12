Baldwin über den Todesschuss: "Hab nicht abgedrückt"

"Ich habe nicht abgedrückt", sagte er über den Schuss im Interview mit dem ABC-Moderator George Stephanopoulos. Er würde niemals mit einer Waffe auf eine Person zielen und abdrücken.

Er habe keine Ahnung, wie die scharfe Munition ihren Weg in die Waffe fand: "Jemand muss die Waffe mit scharfer Munition geladen haben." Wie der tödliche Schuss aus Baldwins Sicht ausgelöst wurde, konnte er in dem zweiminütigen Vorabvideo nicht erklären.

Bei dem Dreh auf einer Filmranch in Santa Fe im US-Staat New Mexico wurde am 21. Oktober Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza (48) an der Schulter getroffen. Baldwin (63), der auch Produzent des Films ist, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene abgefeuert. Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Die Polizei prüft derzeit, wie es dazu kommen konnte.

Der ABC-Moderator sagte nach dem Interview, Baldwin sei völlig am Boden zerstört. Er habe sehr offen alle Fragen beantwortet.