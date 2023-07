VW drückt den Startknopf für autonomes Fahren

Volkswagen Nutzfahrzeuge schaltete beim Thema autonomes Fahren zwei Gänge höher. Denn statt mit Level 2, der aktuell in Serienmodellen zum Einsatz kommt, sind speziell ausgerüstete ID. Buzz mit dem Level 4 unterwegs. Das bedeutet: Das Fahrzeug agiert autonom, der Mensch muss sich nicht mehr zum Eingreifen bereithalten. Während der Testphase sind freilich noch Techniker an Bord, die in kritischen Momenten das Steuer übernehmen können.

Ausgestattet sind die Buzz-Prototypen mit Self-Driving-System des Technologie-Unternehmens Mobileye, unterwegs sind die Buzz im Auftrag des Mobilitätsanbieters Moia, einer VW-Tochter, die 2018 gegründet wurde. Getestet wird im Münchner Stadtgebiet und auf einem Testgelände. Gleichzeitig liefen Tests in den USA an.

