Volvo EM90: Das rollende skandinavische Wohnzimmer

Erinnern wir uns nur an den Chrysler Voyager, der sogar in Graz gebaut worden war, oder an den Toyota Previa. Doch dann kamen mehr und mehr SUV auf unsere Straßen – und die Vans verschwanden nahezu komplett.

Jetzt schlägt das Pendel aber wieder in die andere Richtung aus – ausgehend vom chinesischen Markt. Dort sind die sogenannten Großraumlimousinen recht gefragt, mit rein elektrischem Antrieb freilich.

Reichweite bis 740 Kilometer

Der schwedische Autohersteller Volvo, dessen Eigentümer Geely ja aus China stammt, trägt dieser Entwicklung nun Rechnung und hat kürzlich den EM90 präsentiert. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein Wohnzimmer oder Büro auf vier Rädern. Es gibt etwa drehbare, vielfach verstellbare Lounge-Sitze, Tische und einen im Dach montierten, 15,6 Zoll großen Bildschirm.

15,6-Zoll-Bildschirm für Konferenzen Bild: Volvo

Als Antrieb fungieren zwei Elektromotoren mit einer Systemleistung von 200 kW (272 PS), Allradantrieb ist stets Serie. Dank eines großen Akkupakets mit einer Kapazität von 116 Kilowattstunden (kWh) soll eine Reichweite von bis zu 740 Kilometern möglich sein.

Vielfach verstellbare Lounge-Sitze Bild: Volvo

Der Marktstart erfolgt in China

Das Fahrzeug wird vorerst einmal in China angeboten und findet möglicherweise auch den Weg auf den europäischen Markt. Denn "weitere Märkte werden derzeit geprüft", heißt es bei Volvo.

Cockpit mit großem Touchscreen Bild: Volvo

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann