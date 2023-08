Smart #1 Pulse mit Allrad und Anhänger

Doch aus Spaß wurde Ernst. Der neue Smart, die #1, darf Anhänger an den Haken nehmen, und zwar bis zu einer Anhängelast von 1600 Kilogramm. Konkreter: das neue Allradmodell des Neo-Chinesen. Der offizielle Name lautet Smart #1 Pulse. Das Allrad-Modell ist nicht nur auf nassen und verschneiten Straßen trittsicher, der Viersitzer beschleunigt auch flott – in 4,5 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Mit an Bord sind: 10-Zoll-Head-up-Display, Gestensteuerung für die Heckklappe, 360-Grad-Kamera sowie eine Wärmepumpe für den Akku. Ab-Preis: 47.400 Euro.

Ab sofort kann auch das Einsteigermodell Smart #1 Pro+ 22 kW AC-laden. Ab-Preis: 43.400 Euro.

Heckklappe öffnet elektrisch. Bild: (Smart)

