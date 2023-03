Sion: Das Ende eines Traumes

Diesen Traum wollten zwei Schüler, Laurin Hahn und Jona Christians, verwirklichen. Der Name ihres Start-ups: Sono Motors. Das Fahrzeug: Sion, das Elektroauto mit den Solarflächen auf dem Blech. 2016 startete das Projekt durch, inzwischen war auch Navina Pernsteiner mit an Bord.

Das Unternehmen wuchs und wuchs – von sechs Mitarbeitern (2017) auf 36 (2018) und zuletzt 300 (2022). Und diese 300 Leute werden jetzt entlassen, denn der Traum ist ausgeträumt, das Projekt gescheitert. Trotz 45.000 Vorbestellungen und Beteiligungen von Investoren, die insgesamt 330 Millionen Euro in die Kasse spülten, brachten die Bayern das Projekt nicht über die Ziellinie. Schuld seien die instabilen Finanzmärkte, so Sono Motors in einer Aussendung.

"Wir haben unterschätzt, wie schwierig es ist, die notwendigen Mittel aufzubringen." Das Projekt Sion wird nun zum Kauf angeboten, alle Anzahlungen sollen in den nächsten zwei Jahren in Raten zurückgezahlt werden. Sono Motors konzentriert sich nun auf das Solar-Geschäft.

