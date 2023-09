Ola Källenius kündigt kleine G-Klasse an

Mercedes-CEO Ola Källenius kündigte in seiner Rede Sonntagabend vor der IAA-Eröffnung im Mercedes Cube im Münchner Apothekerhof vor geladenen Gästen an, dass die Offroad-Legende G-Klasse einen kleinen Bruder erhalten werde. Also eine "g-Klasse". Diese werde, ganz der Mercedes-Modellpolitik folgend, rein elektrisch sein. Zu erwarten wird kein Suzuki Jimny sein, das wäre wohl unter den Stuttgarter Vorstellungen. Kenner rechnen mit einem Mini-SUV mit kompakten Maßen, der luxuriös ausgestattet sein wird. Ob sich die geschrumpfte G-Klasse designmäßig an den großen Bruder anlehnt, ließ der Mercedes-CEO ebenfalls noch offen. Fix ist der Marktstart 2026.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper