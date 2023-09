Mini, die Fünfte: Der eine schrumpft, der andere wächst kräftig

Ein Modell wird kleiner! Gibt’s das? Ja, beim Mini. Die fünfte Generation schrumpft um zwei Zentimeter auf 3,8 Meter. Marginal, klar, aber immerhin kein Wachstum. Zu erkennen ist der Kleine trotzdem auf den ersten Blick: typisch kreisrunde Leuchten vorne, das fesche Union-Jack-Emblem in den Rückleuchten und extrem kurze Überhänge. Markant ist die helle Einfassung der Kühlergrill-Region. Wobei das Chrom durch die Lackfarbe Vibrant Silver ersetzt wurde.

Erstmals "Hey Mini"

Minimalistisch wie außen geht’s auch innen zu. Weniger Bauteile, trotzdem ist alles da, vor allem das klassische OLED-Rundinstrument in der Mitte, das nur noch Bildschirmdicke hat und wie der Flatscreen daheim die Rückseite beleuchten kann. Optional sind das Panorama-Glasdach sowie das Head-up-Display. Neu gestaltet haben die Engländer die Toggle-Leiste mit den fünf Kipphebeln. Neu an Bord ist der Sprachassistent "Hey Mini", über den allerlei Funktionen gesteuert werden können.

Der neue Mini Cooper ist nur noch mit Elektro-Antrieb erhältlich. Die E-Version leistet 135 kW (184 PS), der SE 160 kW (218 PS). Die 40,7-kWh-Batterie speichert im E genug Strom für 305 Kilometer, im SE verbaut Mini einen 54,2-kWh-Akku. Reichweite: 402 Kilometer.

Der Mini Cooper E und der Mini Cooper SE kommen im Frühjahr 2024 nach Österreich.

Um sechs Zentimeter in der Höhe (1,66 Meter) und 13 Zentimeter in der Länge (4,43 Meter) ist der Countryman gewachsen. Auch dieser wird nur noch elektrisch angetrieben. Im "E" werkelt ein 150 kW (204 PS) starker E-Motor, im Allradler SE All4 produzieren zwei E-Kraftwerke 230 kW (313 PS). Reichweite: 462 bzw. 433 (SE) Kilometer. Der SE beschleunigt in 5,6 Sekunden von 0 auf Tempo 100. (heb)

