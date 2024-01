Hyundai schärft beim kleinen SUV Bayon nach

Im Jahr 2021 wurde der Fünftürer, der auf dem Hyundai i20 basiert, erstmals gezeigt. Der Name ist übrigens eine Anspielung auf die französische Stadt Bayonne. Nun wurde der Mini-SUV nachgeschärft, bereits im Sommer werden die neuen Fahrzeuge nach Österreich finden.

10,25-Zoll-Touchscreen Bild: Hyundai

Am auffälligsten beim überarbeiteten Bayon ist das durchgehende LED-Leuchtband an der Front. Das kennen wir ja in ähnlicher Form bereits vom neuen Hyundai Kona. Innen tut sich einiges, im Bayon wird etwa ein digitales Cockpit verbaut. Das neue Infotainmentsystem mit 10,25-Zoll-Bildschirm wird mittels "Over-the-Air-Updates" auf den neuesten Stand gebracht.

