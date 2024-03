Fisker künftig im Autohaus Sonnleitner

Das Mehrmarken-Autohaus Sonnleitner zählt mit 17 Standorten in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg zu den größten Autohändlern in Österreich – und zwar mit den Marken Renault, Dacia, Nissan, Alpine, Ahorn Camp und mit Triumph-Motorrädern. Nun wird das Portfolio um eine neue, rein elektrische Automarke ergänzt: um Fisker.

Aktuell gibt es ein fertiges Fahrzeug, den Elektro-SUV Fisker Ocean. Dieser wurde zwar in Kalifornien designt, wurde aber in Österreich entwickelt (bei Magna in Graz) und wird auch bei Magna gebaut. Zwei weitere Autos sind in der Pipeline.

Zwei Gründe nennt Wolfgang Sonnleitner, Chef der gleichnamigen Autogruppe mit Sitz in Leonding, im OÖN-Gespräch, die für die neue Marke sprechen würden: "Der Fisker Ocean wird in Österreich produziert, das ist ein Argument für (Geschäfts-) Kunden. Und zweitens ist das Produkt wirklich gut. Da scheppert nichts, da wackelt nichts." Und die aktuellen Software-Probleme? Die sehe er entspannt, sagt Sonnleitner. "Diese werden mit Updates rasch behoben sein." Bleiben noch die aktuellen Liquiditätsprobleme von Fisker. "Auch da bin ich entspannt, da wird sich ein Geldgeber finden", sagt Sonnleitner.

Wolfgang Sonnleitner Bild: Volker Weihbold

Zu sehen und zu erfahren sein wird die neue Marke vorerst einmal an drei Standorten: in Leonding, in Salzburg und in Wien-Donaustadt. Eine Kannibalisierung der bisherigen Marken befürchtet Sonnleitner nicht. "Der Fisker Ocean spricht eine andere Klientel an." (schuh)

