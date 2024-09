Cupra: Die Familiengeschichte eines durchtrainierten Athleten

Schon 2022 zeigte Cupra die seriennahe Studie des Terramar her, aber erst jetzt ist der sportliche SUV reif für den Weltmarkt. Das Design folgt ganz der neuen Markensprache: vorne riesige Lüftungsöffnungen, scharfe Kanten inklusive Haifischnase, drei Dreiecke als Scheinwerfer-Markenzeichen und muskulöse Radkästen. Plus natürlich das kupferne Markenlogo vor der Motorhaube. Mit 4,52 Metern Länge tritt der Terramar in einem umkämpften Segment an: VW Tiguan (4,51 Meter), BMW X1 (4,50), Audi Q3 (4,48), Mercedes GLA (4,41) oder auch Mazda CX-5 (4,55). Doch Cupra ist zuversichtlich, spricht gar von einem "Helden"!

Stark: 602 Liter Ladevolumen

Die Höhe misst übrigens 1,58, die Breite 1,86 und der Radstand 2,68 Meter. Apropos technische Daten: Der Kofferraum nimmt in der Grundstellung 602 Liter auf, die Anhängelasten variieren je nach Motorisierung zwischen 1800 (1,5 eTSI) und 2200 Kilogramm (2,0 TSI 4Drive). Die Stützlast ist in jeder Version mit 80 Kilogramm ident und reicht für einen Radlträger mit drei E-Bikes. Aufgezogen werden dürfen 18- bis 20-Zoll-Reifen, Letztere sind sportliche 25,5 Zentimeter breit.

Mächtig: 12,9 Zoll-Touchscreen Bild: Cupra

Neun Außenfarben mischte Cupra für den SUV, darunter zwei fesche matte Lackierungen: Century Bronze Matt und Enceladus Grau Matt.

Drinnen fügt sich bei der neu komponierten Kommandozentrale alles in ein harmonisches Bild – inklusive des 10,25-Zoll-Cockpit-Displays. Nur der 12,9 Zoll riesige Touchscreen in der Mitte ragt wie ein Gebirgsmassiv in die Höhe. Die Größe erleichtert freilich die Bedienung, am unteren Rand platzierten die Spanier eine beleuchtete Touchslider-Leiste für die Einstellung der Lautstärke – bekannt aus dem VW Golf.

Die ausgeprägten Schalensitze deuten an, in welche Richtung Cupra mit dem Terramar steuert. Der sportliche Athlet ist auf Dynamik getrimmt. In der Familiengeschichte stehen der Audi Q3 und der VW Tiguan als Cousins (nutzen dieselbe MQB-Evo-Plattform).

Riesiger Kofferraum Bild: Cupra

Zwei Plug-in-Hybride

Als Einstiegsmotor steht der 48-V-Mildhybrid-1,5-Liter-eTSI mit 110 kW (150 PS) im Prospekt. Gekoppelt ist der Benziner mit dem 7-Gang-DSG-Getriebe. Der 2,0 TSI mit seinen 150 kW (204 PS) nutzt dasselbe Getriebe, kommt aber als Allrad (4Drive). Im Terramar VZ leistet der 2,0-TSI 195 kW (265 PS). Ergänzt wird das Motorenangebot durch zwei Plug-in-Antriebe mit 150 kW (204 PS) und 200 kW (272 PS). Dabei wird der 1,5-Liter-TSI-Benziner mit einem E-Motor kombiniert. Dank der 19,7-kWh-Batterie schafft der eHybrid bis zu 100 Kilometer rein elektrisch. Ladeleistung: 50 kW (DC), 11 kW (AC). Ab-Preis: 35.900 Euro (heb)

