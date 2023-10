Verirrte Wanderinnen erfolgreich gerettet

SPITAL AM PYHRN. Drei Wanderinnen aus dem Bezirk Kirchdorf waren am Sonntagnachmittag auf ihrem Rückweg vom Gipfel des Seespitz in steiles Gelände geraten. Sie alarmierten die Bergrettung. In der Dämmerung konnten die Frauen von Rettern gefunden und auf die Stubwiesalm gebracht werden. Alle Beteiligten blieben bis auf leichte Unterkühlungen unverletzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Rettung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.