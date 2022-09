Tau-Bergung: Verletzter Schwan gerettet

Eine Passantin entdeckte in Gmunden im Bereich des Kraftwerks unterhalb der Wehr einen verletzten Schwan – der Vogel saß blutend neben einer Staumauer im Gras. Ein Mitarbeiter der Tierrettung Gusental seilte sich nach Rücksprache mit der Energie AG ab, um den verletzten Schwan in 20 Metern Tiefe bergen zu können. Er wurde in ein Tierheim gebracht.