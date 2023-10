Polizisten-Duo versorgte verwahrloste Hunde

HöRSCHING. In guten Händen sind zwei Mischlingshunde, die in Kirchberg-Thening (Bezirk Linz-Land) in verwahrlostem Zustand gefunden worden waren. Polizistin Sarah und ihr Kollege Josef haben das Duo aufgepäppelt und an die Icara-Tierrettung übergeben. "Dort warten die Hunde jetzt auf ihren Besitzer", teilte die Landespolizeidirektion am gestrigen Welthundetag mit.

