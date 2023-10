Kellerbrand in Graz: Bewohner unverletzt

GRAZ. In einem Keller in der Augasse im Grazer Bezirk Gösting kam es am Dienstagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand. Das Feuer konnte von der Berufsfeuerwehr Graz rasch unter Kontrolle gebracht werden. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

