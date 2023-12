Gas-Austritt in Hallenbad verlief glimpflich

KöSSEN. Im Hallenbad eines Hotels in Kössen (Bezirk Kitzbühel) bemerkte am Dienstag ein 27-jähriger Arbeiter einen Chlorgas-Austritt. Er verließ sofort den Raum und setzte einen Notruf ab. 48 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit schwerem Atemschutz an, um das Gebäude zu belüften. Glück im Unglück: Das Hotel war nicht in Betrieb und es befanden sich nur wenige Arbeiter im Gebäude, berichtete die Tiroler Landespolizeidirektion. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

