Feuerwehrleute befreiten Eule aus Kaminofen

LAMBRECHTEN. Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr gestern Vormittag in Lambrechten (Bezirk Ried) gerufen. Eine Eule saß im Kaminofen einer Familie fest. Das nachtaktive Tier dürfte vom Hausdach in die Öffnung gefallen sein. 14 Mann konnten die Eule schonend aus ihrer Notlage befreien, danach wurde sie wieder in die Freiheit entlassen.

