Eingeschläferter Hahn "Schurli" wachte in Kühlkammer wieder auf

SCHOLLACH. Ein kurioser Fall einer "tierischen Auferstehung" hat sich in Niederösterreich zugetragen. Ein vermeintlich als tot in einer Sammelstelle Schollach abgegebener Hahn stellte sich nach einer Nacht in der Kühlkammer als lebendig heraus. "Der Hahn wurde aus der Tierkörpersammelstelle befreit, da er entgegen der Meinung der Besitzerin quicklebendig war", schreibt der Gemeindeverband Melk. "Es konnte uns zwar versichert werden, dass das Tier eingeschläfert worden war, aber eine Nacht in der Kühlkammer hat ihm zur Genesung gereicht." "Schurli", wie der Hahn genannt wird, wurde nach Absprache mit der vorherigen Besitzerin von neuen Besitzern "adoptiert".

