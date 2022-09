VGT deckte Missstände in Mastbetrieb auf

Ein am Dienstag veröffentlichtes Video zeigt sterbende Schafe, Rinder in Fäkalien, verwesende Tiere im Stall und Leichen in Tonnen vor dem Gebäude. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten eingebracht. In einer Aussendung anlässlich einer Protestkundgebung vor dem Betrieb wurde Aufklärung und ein Tierhaltungsverbot gefordert.

Mehr als 1.000 Lämmer, Schafe, Zicklein, Ziegen und Rinder werden der Aussendung zufolge in dem Betrieb gehalten. "Die Zustände sind abscheulich, das Tierleid ist immens", teilte der VGT mit. Kritisiert wurde gesetzlich verbotene Vollspaltenbodenhaltung von Lämmern sowie Rinder, die "in knöcheltiefen Fäkalien-Seen aus Kot und Urin leben, liegen und schlafen" müssten. Bereits im Jahr 2013 habe der VGT Anzeige gegen den Betrieb erstattet und ein Tierhalteverbot gefordert.

Missstände bestätigt

Der stellvertretende Bezirkshauptmann des Bezirkes St. Pölten, Christian Pehofer, bestätigte laut ORF NÖ die Anzeige und die Missstände in dem Betrieb. Vergangenen Freitag seien zwei Amtstierärzte in Begleitung der Polizei an Ort und Stelle gewesen, um Erst- und Sofortmaßnahmen zu treffen. Kranke Tiere wurden demnach behandelt und jene, die nicht mehr zu retten waren, eingeschläfert. Zudem wurde die Gülle beseitigt. Die Bezirkshauptmannschaft prüfe nun die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens und Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz - das könne von einem Mängelbehebungsbescheid bis zu einem Tierhalteverbot reichen.

Besitzer gestand Vorwürfe ein

"Ja, es gibt Dinge, die nicht in Ordnung sind und es werden sämtliche Vorwürfe geprüft", wurde Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) vom ORF NÖ zitiert. Man arbeite "im Interesse aller und im Interesse des Tierschutzes" auch mit dem Betriebsbesitzer zusammen, um eine Lösung zu finden. Der Besitzer sagte laut dem Bericht, die Vorwürfe des VGT würden "zu einem gewissen Teil" stimmen.

SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck zeigte sich entsetzt über die Zustände in dem Betrieb und forderte in einer Aussendung: "Die Tierquälerei muss umgehende strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, die Tiere müssen gerettet werden." Die Tierkörperverwertung müsste Alarm schlagen und der Betrieb überprüft werden, wenn dieser überdurchschnittlich viel entsorge, so der Vorschlag des Nationalratsabgeordneten.