Versehentlich Abzug getätigt: Jäger starb in Krems durch Projektil aus eigener Waffe

Der 56-Jährige dürfte an einem Hochstand beim Auf- oder Abstieg versehentlich den Abzug des geladenen Gewehrs betätigt haben, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Der Mann wurde in den Kopf getroffen. Die Sicherstellung der Leiche und eine Obduktion sind angeordnet worden.

Der Jäger hatte am Montagabend sein Wohnhaus verlassen. Die Leiche wurde am Dienstagvormittag entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit.

