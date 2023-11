Vermisster Wanderer nach 3 Tagen im Karwendelgebirge gefunden

Angehörige hatten den Belgier am Samstagabend im Tiroler Schwaz als vermisst gemeldet, nachdem sie zuletzt am 2. November Kontakt zu ihm hatten. Die Crew des Polizeihubschraubers entdeckte den Mann im Zuge der Suchaktion, so Leitstelle und Tiroler Polizei.

Noch am Samstagabend hatten Bergrettung und Polizei eine Suche nach dem Belgier begonnen, die aber wegen der Dunkelheit unterbrochen wurde. Am Sonntagvormittag wurde der Mann schließlich im Bereich Vomperloch gefunden. Er war am 29. Oktober in Scharnitz (Bez. Innsbruck-Land) zu einer Karwendeldurchquerung aufgebrochen. Am 2. November hatten Angehörige zum letzten Mal telefonischen Kontakt zu dem Wanderer, sie meldeten ihn am Samstagabend gegen 20.30 Uhr bei der Polizei in Schwaz als vermisst.

Erschöpft, aber ansprechbar

Der Wanderer sei sehr erschöpft, aber ansprechbar gewesen, berichtete ORF Radio Tirol unter Berufung auf die Bergrettung Schwaz. Er soll demnach stark unterkühlt gewesen sei und eine Verletzung am Bein erlitten haben. Der Belgier wurde umgehend ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Zum Hergang war vorerst wenig bekannt. In dem Gebiet herrschen derzeit winterliche Bedingungen, die vergangene Nacht war kalt, es gab auch Schneefälle.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.