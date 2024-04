Streit in Wiener Ausbildungszentrum endete mit Messerstich

Der junge Mann stach dem 16-Jährigen in den Nacken. Das Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand laut Polizei keine Lebensgefahr.

Sondereinheit Wega im Einsatz

Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Angeblich soll der Jüngere den Älteren beleidigt haben. Dabei dürfte es auch um die Schwester des 21-Jährigen gegangen sein, die ebenfalls an dem Institut war. Der Angreifer flüchtete und wurde nach Angaben der Polizei vom Mittwoch von Beamten der Sondereinheit Wega in einer Wohnung angetroffen, festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Die Polizei stellte die Waffe sicher.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.