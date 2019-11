Steirische Polizei fahndet nach "entführtem" blechernen Kollegen

Die Landespolizeidirektion bat am Mittwoch um Hinweise zum Verbleib des Kollegen.

Die unbekannten Täter dürften am Sonntag den bekanntesten Cop im Land entführt haben: "Bis jetzt gibt es keine Spur", sagte ein besorgter Kollege. Der Polizist versah auf der Hauptstraße in Laßnitzhöhe (Bezirk Graz-Umgebung) Verkehrsdienst und stand in einem Blumenbeet. Zeugen sahen ihn zuletzt am Sonntag gegen 8 Uhr bei seiner Arbeit. Ab 12 Uhr verliert sich jede Spur. Die Polizeiinspektion Laßnitzhöhe bittet unter der Telefonnummer 059133/6144 um zweckdienliche Hinweise.

#Laßnitzhöhe: #Fahndung nach bekanntestem Polizisten! Von unserem Kollegen #Vinzenz fehlt seit 3.11.2019 jede Spur: https://t.co/Jw6UTN9o9l Personenbeschreibung siehe Bild. Du weißt etwas? Dann melde dich bei der ?? Polizeiinspektion Laßnitzhöhe unter ? 059133/6144 #woistvinzenz pic.twitter.com/Z8IBhmIVXS — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) November 6, 2019

Die Landespolizeidirektion sandte auch eine "Opferbeschreibung" aus: Der Polizist ist rund 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, steht stets in aufrechter Haltung, trägt eine blaue Einsatzuniform mit weißer Tellerkappe und ist aus Blech. Er hört den Vornamen "Vinzenz", reagiert aber nicht immer gleich. Solch ruchloses Kidnapping soll sich nicht zum ersten Mal in der Steiermark zugetragen haben. Auch "Kollegen" der früheren Gendarmerie in grauer Einsatzuniform aus den 1980ern und 1990ern waren schon Opfer meist unbekannter Entführer gewesen. Sie tauchten bisweilen mehr oder weniger wohlbehalten wieder auf.

