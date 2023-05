Stalker prügelte fünf Polizisten krankenhausreif

Der 20-Jährige hatte zuvor die Wohnung einer 18-Jährigen in Leopoldstadt gestürmt. Nachdem die 18-Jährige in Angst vor dem Mann aus dem Fenster geklettert war und sich auf einen Mauervorsprung gerettet hatte, wurde die Polizei alarmiert. Daraufhin attackierte der Österreicher die Beamte. Die Polizisten nahmen ihn fest und sprachen ein Betretungsverbot aus, so die Polizei.

Der 20-Jährige suchte laut der Landespolizeidirektion Wien seit rund zwei Jahren beharrlich den Kontakt mit der 18-Jährigen. Obwohl sie mehrfach äußerte, keinen Kontakt zu wollen, schrieb ihr der Österreicher dennoch in den sozialen Medien. Am Mittwoch streamte die junge Frau ihren Heimweg über eine Live-Story auf Instagram. Zu Hause läutete es an der Tür. Als das Opfer öffnete, verschaffte sich der Stalker laut Polizei mit Gewalt Zutritt in die Wohnung. Dort forderte er sie zum Sex auf und drohte ihr, sie könne die Wohnung erst verlassen, wenn sie seinen Forderungen Folge leiste.

Als die 18-Jährige dann nach ihrer Flucht auf dem Mauervorsprung stand, wurden Passanten und Nachbarn auf sie aufmerksam. Ein Nachbar trat daraufhin die Tür der Wohnung ein und versuchte, den Mann zu beruhigen. Als die Polizei mit Streifenbeamtinnen und Beamten sowie der Bereitschaftseinheit eintraf, eskalierte die Situation. Der 20-Jährige attackierte die Beamten mit Schlägen und Tritten, eine Polizistin packte er am Hals und würgte sie. Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen, um ihn festzunehmen. Die 18-Jährige blieb unverletzt.

