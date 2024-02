Sohn ermordet? Schwere Kritik an Tiroler Ermittlern

Tatort an der Flusspromenade: Verteidiger werfen den Ermittlern Pannen vor.

Es ist ein massiver Vorwurf, den die Tiroler Kripo und die Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen einen Tatverdächtigen (39) erheben: Er soll im August 2022 seinen behinderten Sohn (6) in die Kitzbüheler Ache geworfen haben, um ihn ertrinken zu lassen. Im Anschluss soll er einen Raubüberfall auf sich selbst vorgetäuscht haben, um das Ertrinken des Kindes wie einen Unfall aussehen zu lassen.

Seit Februar 2023 sitzt der Tiroler wegen Mordverdachts in U-Haft. Nun üben seine Verteidiger Albert Heiss und Mathias Kapferer massive Kritik an Polizei und Justiz. Bei den Ermittlungen und der „laienhaften“ Spurensicherung sei es zu „Pannen und Fehlern“ gekommen, dies würden sogar offizielle Gutachten belegen.

Die Anwälte Albert Heiss (Verteidiger des beschuldigten Vaters) und Mathias Kapferer (Anwalt der Mutter) Bild: WOLFGANG EDER (APA)

Vom Straßenkehrer entsorgt?

Weniger als die Hälfte der Scherben, die von der Flasche stammten, mit der sich der Vater laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft selbst bewusstlos geschlagen habe, sei gesichert und untersucht worden. Der Rest wurde angeblich von einem Straßenkehrer entsorgt.

Auch sei es falsch, dass der Vater kurz vor der Tat „Ohnmacht“ gegoogelt habe, das sei nachweislich Wochen zuvor gewesen, in einem anderen Zusammenhang. Am Tatort seien DNA-Spuren einer unbekannten männlichen Person gefunden worden. Diese würden „zurückgehalten“, so die Kritik.

Auch an der Jacke des auf eine Sandbank gespülten toten Kindes hafteten fremde DNA-Spuren eines unbekannten Mannes, sagt Heiss. Sie könnte auch nachträglich beim Rettungs- und Bergeeinsatz entstanden sein, sagt der Anwalt. Der Punkt sei, man wisse es nicht. Jedenfalls könne er keinen dringlichen Tatverdacht mehr erkennen, sagt der Anwalt.

Am Freitag entscheidet das Gericht über den von den Verteidigern gestellten Enthaftungsantrag.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.