Skifahrerin starb bei Unfall auf der Gemeindealpe

Im Skigebiet der Gemeindealpe (Bezirk Lilienfeld) ist eine Skifahrerin am Samstagvormittag von der Piste abgekommen und in einen Baum gekracht. Die 57-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Die Skifahrerin stürzte kurz nach 9 Uhr in der Früh auf der "Gipfelhang-Abfahrt" aus unbekannter Ursache und kollidierte dann mit einem Baum. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen starb die 57-Jährige.

