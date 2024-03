Skifahrer (60) in Tirol nach missglücktem Sprung über Schanze schwer verletzt

Der Mann verlor bei einem Sprung die Kontrolle über seine Skier und prallte auf den Auslauf einer Schanze, teilte die Polizei mit. Obwohl er Schmerzen im Rückenbereich hatte, setzte er seine Fahrt fort.

Kurze Zeit später verschlechterte sich aber sein Zustand und er suchte eine Hütte auf.

In der Hütte wurde schließlich die Rettungskette in Gang gesetzt, hieß es. Er wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht.

