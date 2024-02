525 verunfallte Skifahrer: Pistenspaß endet für immer mehr Leute auf OP-Tisch

Die Maschinisten der Hiwu-Bergbahnen in Hinterstoder durchpflügen in den Nächten mit ihren Pistenraupen die Hänge der Höss, damit die Pisten für den nächsten Betriebstag picobello sind. Dann kann es geschehen, dass ein Temperatursturz die nach Plusgraden aufgeweichten Pisten in einen Eislaufplatz verwandelt. Nicht alle Skifahrer passen ihren Fahrstil an die Gegebenheiten an.