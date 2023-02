Schwerverletzte bei Skiunfällen in Sölden

Am Rettenbachferner fuhr eine 16-jährige Dänin gegen eine am Pistenrand angebrachte Markierungstafel und stürzte dann 15 Meter über einen steilen Schneehang. Sie erlitt Verletzungen im Bereich des Beckens und am Arm und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Zams gebracht.

Am Giggijoch erlitt zur selben Zeit ein 60-jähriger Deutscher bei einem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Und ebenfalls am Giggijoch kam eine neunjährige Tschechin nach einer Kollision zu Sturz und wurde schwer verletzt.

Der 60-Jährige war auf einer blauen Piste mit einem 23-jährigen Litauer kollidiert. Er zog sich schwere Verletzungen im Bereich eines Armes und am Kopf zu. Das Mädchen aus Tschechien erlitt bei einer Kollision Verletzungen im Unterschenkelbereich.

