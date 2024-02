Reisebus-Lenker im Pongau mit 1,46 Promille aus dem Verkehr gezogen

Die alarmierte Polizei hielt ihn an, der Alkotest ergab 1,46 Promille. Der Mann gab den Führerschein ab und die Weiterfahrt wurde untersagt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

In dem Reisebus befanden sich zum Zeitpunkt der Alko-Fahrt keine Passagiere. Der 56-jährige Buslenker aus Bayern muss mit einer Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft St. Johann rechnen.

