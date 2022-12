Rechtsextreme klebten sich vor Flüchtlingsstelle Traiskirchen fest

Die Rechtsextremen derselben Gruppierung warfen am selben Ort unlängst Hetzschriften um sich.

Zwei der sechs Teilnehmer klebten sich symbolisch mit Klebestift in der Einfahrt fest, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Entrollt wurde ein Banner. Verantwortlich war ein Teil der Gruppierung "Die Österreicher", der Nachfolger der "Identitären". Die rechtsextremen "Identitären" wurden verboten, nachdem eine Spende des Attentäters in Christchurch, welcher 51 Menschen erschossen hatte, an Identitären-Chef Martin Sellner bekannt wurde.

Ebenjener Sellner wurde in einer Aussendung nun als Sprecher der Aktion bezeichnet. Gegen den Veranstalter werde Anzeige nach dem Versammlungsgesetz erstattet, hieß es von der Polizei. Der Verfassungsschutz sei in Kenntnis gesetzt worden.

Erst am 25. November soll die rechtsradikale Gruppierung mit paramilitärischen Uniformen und vermummten Gesichtern vor dem Haupteingang der Bundesbetreuungsstelle, in der auch Kinder untergebracht sind, bengalische Feuer gezündet, ein Modell einer Barrikade aus Draht herangeschleppt und Hetzschreiben mit Kampfbegriffen der sogenannten Neuen Rechten verstreut haben. Damals waren zehn Personen angehalten und angezeigt worden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.