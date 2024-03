Ranking: Zell am See hat einen der besten Strände der Welt

Malerisch – der Blick Richtung Zell am See, im Hintergrund die schneebedeckten Gletscher und das Kitzsteinhorn

Erstellt haben die Liste Reiseexperten und Influencer. Ausschlaggebend war nicht nur der goldene Sand und das blaue Wasser. Kriterien für die Bewertungen waren auch die lokale Gemeinschaft, die Diversität, Inklusivität, das Lifestyle-Angebot, die Vielfalt der Natur und die kulturelle Bedeutung.

So haben es einige Klassiker wie den Waikiki Beach auf Hawaii oder die Copacabana in Brasilien in das Ranking geschafft. Aber auch Exoten wie der Vierwaldstättersee in der Schweiz - und Zell am See: Die Salzburger Stadtgemeinde belegt Platz 94. Immerhin.

