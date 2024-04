Polizei sucht nach sexuell belästigter Frau

Ein stark alkoholisierter Mann war zunächst bei anderen Fahrgästen aufdringlich, bedrängte dann aber diese Frau und berührte sie gegen ihren Willen. Ein Polizist außer Dienst forderte den Mann auf, das zu unterlassen. Dabei stellte er sich vor die Frau, woraufhin diese flüchtete.

Lesen Sie auch: SUV-Lenker bewusstlos: Radfahrer starb bei Zusammenstoß in Vorarlberg

Sie wird nun als Zeugin gesucht. Denn in der Folge kam es zu einer kleinen Rangelei zwischen dem 38-jährigen Österreicher und dem Beamten. Der Mann, der 2,4 Promille Alkohol im Blut hatte, übte bei der Rolltreppe so starken Druck gegen den Körper des Beamten aus, sodass beide stürzten. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt. Zeugen alarmierten in der Zwischenzeit die Exekutive. Beamte der Polizeiinspektion Lainzer Straße nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Das bisher unbekannte Opfer der mutmaßlich sexuellen Belästigung wird ersucht, sich an die Polizeiinspektion Lainzer Straße unter der Tel. 01/31310/45360 zu wenden. Es ist denkbar, dass die Frau nicht mitbekommen hat, dass es sich bei dem Helfer um einen Polizisten handelt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.