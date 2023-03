Österreicher geben für Ostern etwa 50 Euro aus

"Eine Reihe von Handelsbranchen spürt bereits eine gewisse Belebung und Vorfreude auf Ostern. Schließlich verbringen die allermeisten Österreicherinnen und Österreicher das Osterfest im Kreis ihrer Liebsten und schenken dabei auch gerne Aufmerksamkeiten", sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Tatsächlich gaben laut Studie der KMU Forschung Austria drei Viertel der Befragten an, Ostern feiern zu wollen, und nahezu ebenso viele (74 Prozent) wollen auch Ostergeschenke kaufen. Insgesamt werden dafür rund 260 Millionen Euro ausgegeben.

Konkret werden durchschnittlich 50 Euro ausgegeben. Der Großteil – sieben von zehn Befragten – will sein Osterbudget dabei in etwa gleich hoch halten wie in den Vorjahren. 15 Prozent gaben an, es zu erhöhen, und 17 Prozent wollen heuer weniger für Geschenke ausgeben.

Die Spitzenreiter unter den heurigen Geschenken sind – wenig überraschend – Schokohasen, Schokoeier und andere Süßigkeiten oder Pralinen. 68 Prozent greifen auf diese Klassiker zurück. Auf Rang zwei liegen mit 42 Prozent Ostereier, gefolgt von Spielsachen auf dem dritten Platz (28 Prozent). Außerdem finden sich noch Bargeld sowie Blumen oder Topfpflanzen unter den Top-5-Geschenken zu Ostern.

Eingekauft wird für diesen Anlass übrigens mehrheitlich im stationären Handel (89 Prozent). Zugleich gab ein Viertel an, das eine oder andere Geschenk auch online zu besorgen. In Summe zeigt die Umfrage, "dass das Osterfest auch für den heimischen Handel ein freudiger Anlass ist, und solche können wir auch dringend brauchen", sagt Trefelik.

