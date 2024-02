Mordversuch-Prozess in Graz gegen jugendliche Zechpreller

Am Donnerstag wurden die Urteile über die Jugendlichen gesprochen.

Eine 17-Jährige und ihr 18-jähriger Freund sollen im August des Vorjahres die Lokalbesitzerin eines Asia-Restaurants in Linz überfahren haben. Die Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Jugendlichen rasten davon und flüchteten nach Kroatien, wo sie wenige Tage später festgenommen wurden. Beide besitzen keinen Führerschein.

Am Steuer saß die damals 16-Jährige, die bei ihrer Mutter in einer Gemeinde südlich von Graz wohnte. Beifahrer war der damals 17-jährige Grazer. Er hatte den Wagen seiner Mutter ohne ihre Erlaubnis genommen. Zusammen mit dem Mädchen war er zuerst nach Kärnten gefahren und dann nach Linz.

Dort aßen die beiden am 9. August in dem Running Sushi-Restaurant, obwohl sie kein Geld bei sich hatten. Sie wollten ohne zu bezahlen flüchten, doch die Lokalbesitzerin stellte sich ihnen auf dem Parkplatz in den Weg. Die Jugendlichen stießen sie mit dem Pkw nieder und überrollten sie mit dem rechten Vorder- und Hinterrad. Laut Anklage leugnen die beiden, das Opfer absichtlich überfahren zu haben. Für die Verhandlung sind mehrere Zeugen sowie Gutachter geladen. Den Beschuldigten droht eine Strafe von bis zu 15 Jahren Haft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper