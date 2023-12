Milchtankwagen prallte im Bezirk Amstetten gegen Wohnhaus

Am Gebäude und am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.

Am Gebäude und am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung. Der Chauffeur wurde verletzt. Drei Feuerwehren standen stundenlang im Einsatz, um 30.000 Liter Milch abzupumpen. Der Lastwagen wurde mithilfe eines Krans geborgen.

