Mehrere antisemitische Vorfälle in Wien

Laut Polizei-Aussendung sollen unbekannte weibliche Personen in der Nacht auf Samstag versucht haben, die israelische Flagge des Stadttempels in der Wiener Innenstadt herunterzureißen. Durch den Vorfall wurde die Fahne jedoch nicht beschädigt.

Schon am Freitag war ein einschlägiger Fall gemeldet worden. Ein Mann erstattete in einer Polizeiinspektion Anzeige, nachdem er am "Campus der Religionen" in Wien-Donaustadt beobachtet hatte, wie zwei Jugendliche eine Fahne jüdischen Glaubens heruntergerissen hatten. Weiters sollen sie diese bespuckt haben und auf sie getreten sein.

In beiden Fällen laufen die Ermittlungen.

