Mann verletzte bei Weihnachtsfeier Arbeitskollegin

Passanten alarmierten die Polizei, der Afghane wurde festgenommen. Auch in Polizeigewahrsam beruhigte er sich nicht und versuchte die Beamten mit Tritten zu verletzen, nachdem er sie bedroht hatte, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit.

Der Mann war gegen 21.50 Uhr während einer Weihnachtsfeier in einem Lokal in der Innenstadt mit seiner Arbeitskollegin in einen Streit geraten. Plötzlich drückte der 32-Jährige ihre Hände zusammen, während sie ein Glas in ihrer Hand hielt. Die Frau erlitt Schnittverletzungen an der Hand. In weiterer Folge bedrohte der Mann seine Kollegin mit dem Umbringen und randalierte im Gastraum.

Passanten informierten eintreffende Polizisten, dass der Flüchtende dann versucht haben soll, einen Straßenbahnfahrer durch Schläge ins Gesicht zu verletzen. Da der Mann sich nicht beruhigen wollte, wurde er vorläufig festgenommen.

Auch in der Polizeiinspektion hielt der 32-Jährige nichts von Deeskalation - er bedrohte die Beamten und versuchte diese mit Tritten zu verletzen. Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos übernahmen die Ermittlungen. Der Mann wurde auf freiem Fuß anzeigt.

