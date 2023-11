Mädchen (11) bei Schlepplift-Unfall schwer verletzt

Ein unbekannter Skifahrer hatte den Halt verloren und war talwärts gerutscht. Er rammte die elfjährige Polin, die ebenfalls stürzte und mit dem Kopf voraus talwärts rutschte. Sie rammte wiederum einen 24-jährigen Deutschen, der seitwärts aus dem Lift fiel. Der Unfallverursacher wurde noch nicht ausgeforscht.

Die Polizei bittet um Hinweise durch etwaige Zeugen. Die Elfjährige war nach dem Zusammenstoß mit dem Deutschen noch weiter gerutscht, bevor sie liegen blieb. Sie wurde schwer an Rücken und Oberschenkel verletzt. Der Rettungshubschrauber flog sie in die Innsbrucker Klinik, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.