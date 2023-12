Lawinengefahr in Niederösterreich teils erheblich

Frischer und spröder Triebschnee kann dem Warndienst zufolge "in Hängen über 30 Grad bereits bei geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden". In mittleren Lagen seien Gleitschneelawinen möglich. Bei Erwärmung sei mit Nassschneelawinen zu rechnen, speziell in tiefen und mittleren Lagen, so die Beurteilung.

