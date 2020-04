"Kleines deutsches Eck" am Mittwoch für Pendler wieder offen

Bisher durften nur Schlüsselkräfte passieren, und auch dies hing in der Realität vom jeweiligen Polizisten am Grenzbalken ab. Auch Linienbusse dürfen die Route wieder befahren.

Ab Mittwoch soll der Grenzübertritt auf der Strecke Unken-Bad Reichenhall-Salzburg mit einer Pendlerbescheinigung bei der Ausreise und bei der Wiedereinreise ungehindert möglich sein, teilte das Land Salzburg am Dienstag in einer Aussendung mit. Bisher mussten - seit Wiedereinführung der Grenzkontrollen wegen der Coronakrise - Pendler den weiten Umweg über das Salzachtal nehmen. Schlüsselkräfte durften zwar in der Theorie passieren, tatsächlich kam es aber auch dabei gelegentlich zu Rückweisungen, was von der Entscheidung des jeweiligen Grenzpolizisten abhing. "Von deutscher Seite wurde uns zugesagt, dass die neue Übereinkunft auch tatsächlich zur Anwendung kommt", sagte ein Sprecher von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll zur APA.

Gleichzeitig wurde vereinbart, dass auch die Regionalbusse der Linie 260 Salzburg-Bad Reichenhall-Zell am See wieder über die Grenze fahren dürfen, allerdings ist auf deutschem Gebiet kein Aus- und Einsteigen möglich. "Damit bieten wir für die Pendler auch wieder öffentlichen Verkehr ohne große Umwege an", so Schnöll.

Info: Die Bescheinigung für Berufspendler kann auf der Homepage des Wirtschaftskammer heruntergeladen werden. Diese ist vom Arbeitgeber abzustempeln und zu unterzeichnen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.