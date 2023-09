Kärnten: Mauer stürzt auf 5-Jährigen - schwerst verletzt

Ein 5-jähriger Bub ist am Dienstagnachmittag in Deutsch-Griffen (Bezirk St. Veit an der Glan) von einer umstürzenden Betonziegelmauer verschüttet worden. Der Unfall hatte sich bei Bauarbeiten ereignet, der Bub erlitt schwerste Kopfverletzungen und musste an Ort und Stelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Er wurde anschließend ins Klinikum Klagenfurt geflogen, teilte das Team der Christophorus Flugrettung mit. Der Unfallhergang war vorerst nicht bekannt.

