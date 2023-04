Juwelier in Seitenstetten überfallen: Inhaberin geschlagen und gefesselt

Die Frau hat die Nacht auf Samstag im Krankenhaus verbracht. Jedenfalls zwei, möglicherweise auch drei Täter entkamen mit Schmuck und Uhren. Laut einem Polizeisprecher hatten sich vermeintliche Kunden am Freitag gegen 15.45 Uhr in englischer Sprache an die Geschäftsfrau gewandt, die daraufhin Uhren herzeigen wollte. Die Inhaberin erhielt jedoch von hinten einen Schlag gegen den Kopf, der dann mit Klebeband umwickelt wurde. Letztlich wurde das Opfer mit Handschellen gefesselt.

Täter trugen Jogginghosen und weiße Turnschuhe

Die Täter rafften Schmuck und Uhren an sich und ergriffen nach wenigen Minuten die Flucht. Zum Wert der Beute lagen keine Angaben vor. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen und am Samstag die Geschäftsinhaberin befragt, die einen Schock, Hämatome und Prellungen erlitten hat. Von den Tätern war vorerst bekannt, dass sie u. a. weiße Turnschuhe und graue Jogginghosen getragen hatten.

Lokalisierung: Seitenstetten ist eine Gemeinde mit rund 3500 Einwohnern im Bezirk Amstetten

