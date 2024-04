Kirchliche Hilfe für Maturanten

Die schriftliche Matura beginnt am 2. Mai. Schülerinnen und Schüler, die auf göttlichen Beistand hoffen, können sich jetzt schon online für die Aktion "Be blessed!" anmelden und jenen Prüfungstag angeben, an dem sie sich am unsichersten fühlen. In den Kirchen wird an diesem Tag eine Kerze angezündet und für die Prüflinge gebetet. Zudem erhalten alle Angemeldeten am Morgen ihres gewählten Prüfungstages ein Video auf WhatsApp mit Segenswünschen.

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer