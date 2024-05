Hausbewohner ging in Feldkirch mit Messer auf 2 Arbeiter los

Im Zuge von Bauarbeiten in einem Einfamilienhaus soll ein Bewohner zu einem Küchenmesser gegriffen und auf zwei Arbeiter losgegangen sein. Die verletzten Opfer retteten sich aus dem Haus. Der Angreifer verschanzte sich im Gebäude, bis ihn das Einsatzkommando Cobra mit einem Taser überwältigen konnte, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

32-Jähriger verschanzte sich

Die beiden Handwerker im Alter von 29 und 53 Jahren waren gegen 11.50 Uhr in dem Wohnhaus mit Arbeiten beschäftigt, als sie aus derzeit unbekanntem Grund von dem 32-jährigen Bewohner attackiert wurden. Die beiden verletzten Arbeiter konnten flüchten und brachten sich vor dem Haus in Sicherheit. Der Angreifer wurde zunächst von seinem ebenfalls im Haus lebenden Vater überwältigt. Später sei der 32-Jährige jedoch wieder in Besitz des Messers gelangt und habe sich im Gebäude verschanzt.

Bei seiner Festnahme durch das Einsatzkommando Cobra sei der Mann verletzt worden, ob durch den Taser-Einsatz oder einen Sturz bei der Festnahme, war vorerst unklar, so Polizeisprecher Fabian Marchetti. Die beiden Arbeiter sowie der mutmaßliche Täter seien in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert worden, der 32-Jährige unter Polizeibewachung.

Opfer nicht in Lebensgefahr

"Der Gesundheitszustand der beiden Opfer ist stabil. Sie sind nicht in Lebensgefahr", hieß es in der Mitteilung der Exekutive am späteren Nachmittag. Spurensicherung und Zeugenbefragungen waren noch im Gange. Sobald der mutmaßliche Täter einvernehmungsfähig sei, werde der Mann befragt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

