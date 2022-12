Handtaschenräuber von 16-Jährigem gestellt

Dieser hatte zuvor einer Frau am Dr.-Adolf-Schärf-Platz gegen die Schulter geschlagen und versucht, der 64-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Der junge Zeuge packte den Täter am Oberkörper und zerrte ihn von dem Opfer weg, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Dann drängte er den 24-Jährigen in eine Ecke und versperrte ihm mithilfe anderer Passanten den Weg. So hielten die Zeugen den Mann bis zum Eintreffen der Polizei in Schach.

Er wurde festgenommen und wegen versuchten Raubes angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, führt die weiteren Ermittlungen. Die Frau wurde bei dem Überfall gegen 21.30 Uhr verletzt. "Sie hat über Schmerzen in der Schulter geklagt und ist in ein Spital gebracht worden", erläuterte der Polizeisprecher.