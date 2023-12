Grazerin baute mehrere Verkehrsunfälle und verweigerte Alkotest

Nach den Unfällen beging sie jeweils Fahrerflucht. Als sie schließlich von der Polizei bei sich zu Hause aufgesucht wurde, verweigerte sie einen Alkomattest, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. Die Grazerin war am Samstag gegen 18.15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Waltendorfer Hauptstraße in Schlangenlinien unterwegs gewesen, wie ein hinter ihr fahrender 19-jähriger Autolenker aussagte. Dabei hatte sie mehrmals die Gehsteigkante touchiert und plötzlich abrupt gebremst. Der junge Mann konnte nicht mehr anhalten und fuhr ihr auf. Als die Frau merkte, dass die Polizei verständigt wurde, beging sie Fahrerflucht.

Wenige Minuten später touchierte die 64-Jährige mit ihrem Wagen in einiger Entfernung erneut ein Auto. Die Insassen wurden dabei leicht verletzt. Auch in diesem Fall fuhr die 64-Jährige davon. Da sich Zeugen ihr Autokennzeichen gemerkt hatten, war ihre Ausforschung ein Leichtes. Sie wird angezeigt.

